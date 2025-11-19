«Я бы не выдержал»: Владимир Пресняков объяснил, почему его 79-летняя мать много работает

Певец Владимир Пресняков рассказал, что его мать Елена много работает и иногда дает по три концерта в день. Он объяснил, что солистке «Самоцветов» нужна «постоянная движуха».

Об этом Пресняков-младший рассказал Metro.

19 ноября певице исполняется 79 лет. Сын с невесткой сделали подарок заранее – они преподнесли наряд из клипа, в котором недавно снималась артистка.

Елена Преснякова продолжает много выступать – ее сын в недоумении, откуда у родителей столько сил и энергии.

«Ведь у мамы до сих пор иногда по три концерта в день бывает! Даже я столько не выдержал бы, наверное», - сказал музыкант.

Владимир Пресняков отмечает: мама не умеет жить иначе.

«Три дня дома для неё – уже мучение. Ей нужна постоянная движуха! Вот и работает много. Так было всегда, всю жизнь», - заключил он.

