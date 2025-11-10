57-летний певец Владимир Пресняков поднял гонорар за корпоративы до 6 млн. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно SHOT, стоимость корпоратива Владимира Преснякова увеличилась на 300%. Если год назад частное выступление музыканта обходилось заказчикам в 1,5 млн, то сегодня артист запрашивает 6 млн с учетом налогов.

С певцом приезжает коллектив из 19 человек. Всем необходимо оплатить трансфер до площадки и подготовить гримерки. Для самого Преснякова в помещении должны стоять бутылки коньяка и белого сухого вина стоимостью от 2000 рублей. Помимо еды, важно подать ему крем для рук конкретного бренда. Остальной коллектив тоже нужно обеспечить алкоголем: по три бутылки красного и белого вина. Эти напитки должны стоить уже не дешевле 1000.

Напомним, старший сын Преснякова Никита, живет в США, но, по словам отца, должен вернуться в Россию после завершения музыкального контракта.

Ранее Владимир Пресняков раскрыл, чем займется сын Никита в России. Подробности читайте в этой новости.