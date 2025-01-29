«Я бы не поверила»: беременная Заворотнюк исполнила подростковую мечту в Дубае

Модель Анна Заворотнюк призналась, что осуществила подростковую мечту в Дубае. Беременная дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк посетила концерт группы Green Day, песни которой слушала в юности.

«Вчера сбылась моя подростковая мечта. Это попасть на концерт Green Day. Я их очень любила, когда была подростком», – поделилась Анна и опубликовала кадры с выступления.

Девушка вспомнила, что клипы группы часто показывали на канале с альтернативной музыкой «A-one». Там же Анна любила смотреть и другие музыкальные видео. Заворотнюк никогда не думала, что окажется на концерте Green Day в «интересном положении».

«Если бы мне тогда сказали, что я попаду к ним на концерт со своим мужем и будучи, можно сказать, на сносях, я бы не поверила», — добавила модель.

Напомним, что Анна ждет первенца от мужа Тимура Исмаилова, который работает в Дубае бизнесменом. Именно из-за этого дочь Заворотнюк переехала в жаркую страну, но иногда бывает и в России. Она познакомилась с избранником еще во время учебы в Нью-Йорке, но долго скрывала его от публики. В 2021 году он сделал ей предложение руки и сердца, а после они расписались.

Ранее мы писали о том, что Анна Заворотнюк пожаловалась на большой живот. Из-за этого она не может подобрать себе одежду и вынуждена ходить в расстегнутых джинсах и майках мужа.