«Ввести закон»: Прохор Шаляпин поддержал депутата, недовольного увеличенными губами россиянок

Певец Прохор Шаляпин прокомментировал инициативу депутата Госдума Виталия Милонова, который предложил регламентировать размер губ. Он считает, что парламентарий «отчасти прав».

Мнение исполнителя приводит Teleprogramma.pro. Шаляпин считает, что «очень многие девочки» идут на изменение внешности. Причина такого шага, полагает певец, во внутренней незрелости.

Вместе с тем Шаляпин считает, что «каждый вправе распоряжаться своим телом так, как хочет». Он уверен: следует ввести специальный курс, который могли бы пройти девушки перед пластикой.

«Или ввести закон о разрешении пластики с уже зрелого возраста и по определенным показаниям, а не просто так», — высказался Шаляпин.

Ранее Милонов заявил, что люди с огромными губами – «это страх Божий». Он считает, что следует прописать на законодательном уровне объем губ и величину..

Недавно Шаляпин высказался о ведущей шоу «Давай поженимся» Ларисе Гузеевой. Он назвал артистку глупой и предложил уйти с телевидения.