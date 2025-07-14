«Я бы не назвал свое детство радостным»: Денис Шведов рассказал о становлении характера

Российский актер Денис Шведов в откровенном интервью журналу «Атмосфера» рассказал о непростых испытаниях, с которыми столкнулся в детстве. По его словам, ранние трудности повлияли на формирование сильного характера.

«Я бы не назвал свое детство радостным, безмятежным. И когда в таком нежном возрасте происходят какие-то беды, определенно они не на пользу душе маленького человека», – поделился артист.

По мнению Дениса, лучше, когда ребенок растет в любви и заботе. Но сложности закалили его характер и помогли адаптироваться с разными жизненным ситуациям.

Развод родителей стал одним из самых тяжелых испытаний для будущего актера. Однако он нашел способ справиться с эмоциями через спорт — сначала через карате, а затем через регби, которое его по-настоящему увлекло.

«Увидел эту игру (регби — прим. ред.), и она меня просто заворожила. Это было совершенно не похоже на то, к чему я привык: футбол, хоккей. Даже в правилах не сразу удалось разобраться», – цитирует актера WomanHit.ru.

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