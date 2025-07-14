Певица Рита Дакота заявила, что не хочет общаться с Соколовским даже ради дочери

Певица Рита Дакота заявила в соцсетях, что не хочет общаться с бывшим мужем Владом Соколовским даже ради дочери. Она объяснила свое решение.

«С ребенком он может коммуницировать беспрепятственно, но только через няню или бабушку, без меня в этой цепочке. Мия может к нему прилетать или он к ней. Обид никаких нет, злости тоже, просто у меня наступил тот возраст, когда я больше не хочу выстраивать отношения ради ребенка или быть «мудрой» в ущерб себе», – поделилась певица.

Артистка отметила, что от общения с экс-супругом ей было «плохо», а без него, наоборот, легко. Она подчеркнула, что у них с Владом разные ценности и взгляды на мир, уважение и порядочность.

Напомним, что Дакота и Соколовский были женаты, но развелись со скандалом в 2018 году. Певица обвинила мужа в изменах и рассказывала, что они сохранили общение ради дочери. Они даже проводили время вместе со своими новыми спутниками жизни. Но в какой-то момент это прекратилось.

Не так давно Влад жаловался, что ему редко удается видеться с дочерью Мией. Рита со своим новым мужем и дочкой переехали за границу, а Соколовский с женой и сыном живут в Москве.

Ранее певец Влад Соколовский признался, что не жалеет о распаде группы «БиС».