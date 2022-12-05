«Я бы не хотела, чтобы ты умирала»: Юлию Ковальчук довела до слез пятилетняя дочь

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков воспитывают дочь вне публичного пространства. Супруги не показывают пятилетнюю девочку и даже редко о ней заговаривают. Однако недавно экс-солистка «Блестящих» поделилась, что Амелия довела ее до слез своими разговорами.

Певица в новом интервью рассказала, что дочь, несмотря на юный возраст, часто философствует и своими размышлениями доводит ее до слез. Она любит порассуждать на тему Бога, души и смерти. По словам Ковальчук, сложно без умиления разговаривать с ребенком, который говорит: «Мамочка, я бы не хотела, чтобы ты умирала и старела». Юлия уверена, что это говорит о чуткости Амелии к миру.

Также дочь удивляет звездных родителей своим чувством юмора. Певица рассказала, что девочка часто подражает своему отцу и пытается шутить на его манер. «Мы не можем сообразить: это стендапер или четырехлетний ребенок?!» - смеялась артистка.

Отметим, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков в браке уже более восьми лет. Они долго шли к своему первенцу, и пока Амелия единственный ребенок в их семье. Супруги признаются, что пока о пополнении не задумываются, так как сейчас все их внимание и забота направлены на дочь.

Ранее благодаря программе удалось сгенерировать портрет Амелии и узнать, как выглядит девочка, ведь звездная пара за пять лет ни разу так и не показала ее внешность.