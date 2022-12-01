Не зря скрывали: раскрыта внешность дочери Юлии Ковальчук, которую она не показывала уже пять лет

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков стали родителями еще в 2017 году. Но с тех пор никто и никогда не видел дочь звездной пары. Долгое время они даже скрывали имя девочки, но позже рассказали, что назвали ее Амелия.

Месяц назад певица решила впервые за пять лет выйти с дочерью в свет. Они посетили в Большом театре спектакль «Путеводитель по оркестру. Карнавал животных». Но к сожалению, увидеть ребенка поклонникам так и не удалось. Примечательно, что за все это время фанаты и папарацци не смогли сделать ни одного снимка девочки, поэтому ее внешность до сих оставалась загадкой.

Неизвестно, когда звездные родители все же решат представить Амелию публике, а поклонники теряют терпение. Портал BLITZ+ решил приоткрыть завесу тайны и обратился за помощью к специальной программе, которая, исходя из внешности Юлии и Алексея, сформировала портрет их дочери. На первом снимке она больше похожа на отца, а на другом на маму. Девочка вышла настоящей красавицей.