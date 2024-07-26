«Кольцо с бриллиантом в 4 карата»: Адель объявила о помолвке с Ричем Полом
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Адель объявила о помолвке с Ричем Полом.
Певица сообщила о том, что они вместе с 42-летним спортивным агентом решили узаконить свои отношения.
Избранник исполнительницы хита «Skyfall» сделал романтичное предложение руки и сердца в ее родном городе в Лондоне. Хотя многие поклонники были уверены в том, что звездная пара уже давно в тайне сыграла свадьбу.
Близкие Адель рассказали подробности о сделанном предложении в романтичной обстановке. Они также подчеркнули, что свадьба артистки станет грандиозным событием в конце следующего года.
«Рич подарил ей роскошное кольцо с бриллиантом в четыре карата. На следующий вечер они отпраздновали помолвку с шампанским в пожарной части Чилтерна», — рассказала семья Адель в беседе с изданием DailyMail.
Напомним, что Адель и Рич Пол уже три года состоят в отношениях. Впервые вместе на публике они были замечены во время финала NBA. C тех они постоянно появляются на светских мероприятия вместе.
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