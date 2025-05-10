«Я бы назвал это юридическим терроризмом»: почему автор хита «Бобр» перестал выступать и появляться в СМИ
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Солист дуэта SLAVA SKRIPKA Вячеслав Скрипка рассказал, что едва не попал в музыкальное рабство и мог потерять собственный хит «Бобр».
Как рассказал артист в беседе с Kp.ru, некое агентство рассылало по телеканалам и концертным площадкам документы, запрещающие дуэту выступать со знаменитой песней про бобра.
«Нас действительно хотели взять в рабство… Это сто процентов была манипуляция со стороны агента, но я бы назвал это юридическим терроризмом», - пояснил Вячеслав.
Артист отметил, что ему угрожали штрафами, присылали досудебные письма с многомиллионными требованиями с целью запугать. От имени агентства на телеканалы и концертные площадки приходили незаконные бумаги.
«Тем самым они хотели нанести репутационный вред нашей группе», — пояснил Скрипка.
При этом певец заверил, что все проблемы уже решены и впереди у коллектива много творческих планов. Помочь начинающим артистам вызвался бизнесмен Андрей Ковалев и группа компаний «Азалия».
«Нас выслушали, связали с юристами и помогли навести порядок в делах», - заключил Скрипка.
Ранее продюсер Юрий Бардаш рассказал, что одним из первых познакомился с хитом «Бобр», который исполняет Слава Скрипка. Однако позже музыкант подписал некий договор с компанией, из-за которого не может появляться в СМИ и давать комментарии.