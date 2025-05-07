«Сам себя загнал в кабалу»: продюсер Бардаш рассказал о музыкальном рабстве автора песни «Бобр»

Продюсер Бардаш заявил, что автор хита «Бобр» Скрипка ограничен из-за контракта. Об этом сообщает Kp.ru.

Продюсер Юрий Бардаш рассказал, что одним из первых познакомился с хитом «Бобр», который исполняет певец Слава Скрипка. По словам продюсера, песне он сразу же предсказал большой успех.

«Я ему сказал: „Слава, это огромный хит, он повсюду попадет, просто порвет пространство“. Я всячески подбодрил Славу, вдохновлял. В массы я ее первым запустил», — рассказал он.

Однако позже музыкант подписал некий договор с компанией, из-за которого теперь он не может появляться в СМИ и давать комментарии, заявил Бардаш.

«Я его звал на Первый канал на передачу. Он не может прийти — не то чтобы с этой песней, он вообще никуда не может прийти. Я бы сказал, что он сам себя в эту кабалу загнал. Я не считаю, что продюсеры в этой стране — какие-то плохие. Нет. Иногда люди делают ошибки из незнания, страхов и всего такого», — объяснил он.

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