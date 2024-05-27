«Я бы, наверное, умер»: сыгравший «Электроника» Владимир Торсуев рассказал о семейном проклятии и жене «ведьме»

Владимир Торсуев, получивший известность благодаря съемкам в советском сериале «Приключения Электроника» признался, что плохо относится к своей прабабушке, так как она была «роковой женщиной» и разоряла мужчин ради революционной казны.

«Прабабушка была редкой красавицей, мужчины сходили по ней с ума, а она, пользуясь этим, разоряла их ради революционной казны. За это у меня к ней неоднозначное отношение: погубила много мужиков, которые для нее ничего не значили… Потом свой особняк и сад бабушка передала колхозу. Теперь на этом месте руины», - разоткровенничался актер в беседе с «Экспресс газетой».

Он предположил, что из-за родственницы все будущие поколения семьи были прокляты по мужской линии. Сейчас же актер счастлив.

«Мы с братом долго искали свою любовь. Юра, кажется, до сих пор в поиске. Сейчас живет у подруги. А мы женой Лилей - с мамой, в моей родительской квартире. Теперь я счастлив. Но до этого не везло страшно», —сказал Торсуев.

Он также вспомнил о своей второй жене, с которой давно расстался, и подчеркнул, что женщину нельзя было назвать красавицей, но при этом она являлась «роковой особой» и «настоящей ведьмой».

«Много раз пытался от нее уйти. Доходил до лифта и возвращался, как раб на цирлах, когда она с порога командовала: «Иди обратно». Если бы не жены моих друзей, которые под руки отвели к колдуну, я бы, наверное, умер», - предположил «Электроник».

Женщина давно умерла, но Владимир до сих пор боится произносить ее имя.

«Она сдохла. Именно сдохла! В 47 лет от рака. До этого десять лет отсидела за тройное убийство. В местах заключения стала главарем. Но игры с дьяволом для нее закончились плохо», - заключил актер.

Ранее Владимир Торсуев рассказал, что его коллега по фильму «Приключения Электроника» Василий Скромный перестал с ним общаться после начала СВО. Скромный сыграл роль Макара Гусева в картине. Торсуев признался, что его коллега давно забросил актерскую карьеру — сейчас знаменитость занимается мореплаванием.