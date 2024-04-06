Актер Торсуев заявил, что Василий Скромный отказался с ним общаться из-за СВО. Об этом сообщает Абзац.

Актер Владимир Торсуев рассказал, что его коллега по фильму «Приключения Электроника» Василий Скромный перестал с ним общаться после начала СВО. Скромный сыграл роль Макара Гусева в картине.

Торсуев признался, что его коллега давно забросил актерскую карьеру — сейчас знаменитость занимается мореплаванием.

«Вася Скромный — единственный, кстати, из нас, кто получил актёрское образование. Но в итоге у него не сложилась актёрская история. Он вообще потомственный моряк. Он одессит. И сейчас ходит по морям и океанам», — рассказал он.

По словам актера, Скромный отказывается общаться с российскими коллегами из-за боязни потерять работу.

«В связи с этой ситуацией [СВО, - прим. ред.] — так как владеют судном, на котором он ходит, украинцы, — он боится потерять работу и не общается ни с российскими каналами, ни с нами», — добавил Торсуев.

Ранее мы писали о том, что братья Торсуевы рассказали подробности продолжения «Приключений Электроника».