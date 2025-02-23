«Я бы хотела вычеркнуть ее из жизни»: Наталия Гулькина рассказала о скандале и суде с Маргаритой Суханкиной

Звезда группы «Мираж» Наталия Гулькина резко высказалась о Маргарите Суханкиной, с которой у нее давний конфликт. В интервью Леди Mail певица раскрыла подробности суда с бывшей коллегой и заявила, что «хотела бы навсегда вычеркнуть ее из своей жизни».

Уже долгое время экс-солистки «Миража» продолжается конфликт. Все началось с того, что Маргарита Суханкина нелестно высказалась об образе жизни Наталии Гулькиной. Тогда певица подала иск о защите чести и достоинства, обвинив коллегу в клевете, и выиграла это дело. Теперь «обидчица» должна заплатить той стороне 150 тыс. рублей в качестве моральной компенсации и принести извинения. Однако оппонентка не согласна с вердиктом и намерена обжаловать приговор.

«Суд принял решение в мою пользу, обязал выплатить мне 150 тысяч рублей вместо 6 миллионов, которые изначально заявил мой адвокат. Сейчас Суханкина подала апелляцию, ее рассматривают, и чем это все закончится, я не знаю. Я махнула рукой, потому что Суханкина не стоит времени, которое я буду на нее тратить. Я сказала своему адвокату: если будет какой-то результат, звоните», — рассказала Наталия Гулькина.

По словам артистки, коллега так и не извинилась перед ней, поскольку «у нее такая корона, что она никогда в жизни не признает свою неправоту». Наталия Гулькина отметила, что больше не хочет слышать о Маргарите Суханкиной, которая «перешла все рамки приличий».

«Я бы хотела навсегда вычеркнуть Маргариту Суханкину из своей жизни. Мне неприятен любой разговор о ней, потому что человек не понимает и не ценит добро. Но когда она перешла все рамки приличий и начала играть в свои грязные игры…» — заявила певица.

В свою очередь, Маргарита Суханкина пока не комментирует проигрыш в суде, но подчеркивала, что не считает себя виновной. По словам экс-солистки «Миража», она «не совсем понимает, за что должна извиняться», и объясняет скандал с коллегой «разным пониманием событий».

Ранее мы писали о том, что Маргарита Суханкина пригрозила Наталии Гулькиной встречным судебным иском.