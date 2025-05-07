«Актриса великолепного дара»: Александр Васильев назвал Ренату Литвинову живой легендой

Историк моды и телеведущий Александр Васильев назвал Ренату Литвинову легендой и иконой стиля. Но отметил, что после отъезда из России она «лишилась возможности влиять на вкус страны, в которой она родилась». Отрывок из интервью с мужчиной публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Васильев порассуждал о моде и сказал, что среди живых легенд может выделить Ренату Литвинову.

«Актриса великолепного дара и чувства стиля. Она действительно икона стиля. Просто, переехав в Париж, она не может никак влиять на вкусы той страны, где она родилась. Это естественно», – поделился мыслями историк моды.

Александр высказался и об эмиграции знаменитостей. Он считает, что отъезд «отрывает от корней», но каждый делает свой выбор. Мужчина убежден, что нельзя никого из-за этого жалеть или корить.

«Мы выбрали такую жизнь. Мы сами за нее платим, и мы должны благодарить только себя. Кто-то не хотел и сделал другой выбор, остался там, где он родился. А кто-то, наоборот, решил, что в других частях мира им будет интереснее», – добавил он.

Напомним, что сам телеведущий тоже эмигрировал во Францию. С начала СВО он нелестно высказывается в адрес соотечественников. Бывший ведущий «Модного приговора» признался, что не скучает ни по чему российскому.