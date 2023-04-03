«Я бы голосовала»: Лайма Вайкуле увидела в Максиме Галкине* будущего президента России

Уже больше года Максим Галкин* (Признан иноагентом на территории РФ) живет вместе с семьей в Израиле. Ненадолго Алла Пугачева возвращалась в Россию осенью, по слухам, чтобы «обелить» имя мужа, но ничего не вышло. Тогда она забрала документы детей из школы, выставила замок в Грязи на продажу и улетела с Гарри и Лизой за границу окончательно. При этом, эмигрируя, Примадонна сделала ряд скандальных высказываний, из-за которых от нее отвернулись некоторые поклонники, а также коллеги. Но остались и те, кто продолжает поддерживать супругов и даже желает им будущее… в политике.

Лайма Вайкуле является давней подругой звездного семейства, поэтому осталась на стороне Аллы Борисовны с мужем. Не видит певица ничего плохого и в том, как сейчас себя ведут артисты и что говорят. Особенно Максим Галкин*, который построил все свои шоу за границей на шутках о России, населении страны и власти. Более того, по мнению Вайкуле, комик может стать отличным кандидатом в президенты РФ.

«Посмотрим еще, может быть, Максим станет президентом. А, может, Алла будет президентом. Вот это было бы чудо! Я бы голосовала за Галкина, и россияне бы голосовали. Россияне, подумайте. Максим — не политик. Из него бы получился идеальный президент. Потому что в нем есть все человеческое», - заявила Лайма в интервью «Осторожно: Собчак».

При этом сама певица не стала бы ввязываться в политику. Она считает, что народ не принял бы ее на посту и стал бы критиковать. А угождать всем Вайкуле бы не стала, так как придерживается по жизни правила: «любите меня те, кто любит, а кто не любит — до свидания».

Ранее Лайма Вайкуле рассказала о том, как боролась с онкологией.

*(Признан иноагентом на территории РФ)