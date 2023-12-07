«Я бы это не пережил»: Якубович рассказал о судьбе «Поля чудес»

Ведущий знаменитого телешоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал, собирается ли уезжать из России. Соответствующее заявление артиста прозвучало в новом выпуске YouTube-канала sergeymeza.

«Среди огромного количества людей уехавших я очень редко встречал тех, кто приживался настолько, что переставал чувствовать себя там чужим. А я бы это не пережил», - сказал Якубович.

Артист отметил, что по-прежнему не планирует никуда уезжать из России, поэтому новые выпуски «Поля чудес» будут продолжать стабильно выходить в телеэфир. Знаменитость подчеркнула, что все появляющиеся в СМИ слухи о его отъезде из страны не соответствуют действительности.

При этом Якубович выразил надежду на появление в обозримом будущем на ТВ нового поколения деятелей, которые, по его мнению, способны пробиться даже из регионов. Он подчеркнул, что жители Москвы «зажрались», поэтому нередко иногородние добиваются успеха в разы чаще.

Ранее блогерша Юлия Коваль рассказала о неудачной шутке, обидевшей телеведущего Леонида Якубовича.