Блогер Коваль рассказала о «позеленевшем» Якубовиче после шутки о «Поле чудес»

Бывшая ведущая тревел-шоу «Орел и решка», блогерша Юлия Коваль рассказала о неудачной шутке, обидевшей телеведущего Леонида Якубовича.

«Один раз я пошутила про "крутите барабан", он позеленел просто», — рассказала Коваль в эфире шоу AgentShow в соцсети ВКонтакте.

Как пояснила блогерша, неуместная шутка прозвучала во время игры в теннис. Ответил ли Якубович на реплику Коваль не сказала.

Телеведущий неоднократно признался, что испытывает сожаление из-за того, что много лет отдал работе в «Поле чудес», так как мог реализовать себя и в других проектах. Леонид Якубович стал ведущим «Поля чудес» в 1991 году, сменив на этой должности Владислава Листьева.

Ранее мы писали, что Якубович готов выступить на корпоративах за 2,2 млн рублей. При этом сумма не учитывает требования из стандартного райдера артиста - суточные, перелет, проживание, питание и так далее. При этом выступать в роли ведущего «‎Поле чудес» на частных мероприятиях телеведущий отказывается даже за доплату.