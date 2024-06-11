«Я бы дал бразды правления „Ленкомом“ Саше»: Садальский заступился за лишенную спектаклей Захарову

Актер Станислав Садальский заступился за коллегу Александру Захарову, которую в театре «Ленком» лишили работы. Он считает это несправедливым. По его мнению, дочь Марка Захарова нужно назначить руководителем культурного учреждения.

Недавно бывшая актриса «Ленкома» Людмила Поргина заявила, что ей жаль Захарову, так как из-за директора Марка Варшавера она не может играть на сцене. Она отметила, что звездной наследнице не дают роли, но при этом она числится в труппе. Эту информацию подтвердил и Садальский. Он рассказал, что Александра крайне редко играет теперь в «Вишневом саду» и не появляется в «Женитьбе».

По словам Станислава, вместо того, чтобы лишать Захарову работы, ей нужно дать новую. Причем назначить на руководящую должность.

«Будь я министром культуры, я бы дал бразды правления „Ленкомом“ Саше. Она выросла в „Ленкоме“, она хранительница уникального рабочего архива отца. И да, она во веки веков дочь Марка Захарова», — заявил Садальский.

Актер считает, что после смерти отца за его дочь некому заступиться. А то, что происходит с театрами страны, Станислав назвал кошмаром.

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