«Я буквально задыхался»: скрывавшийся в костюме Капибары Джарахов вышел на связь после вылета из «Маски»

Блогер Эльдар Джарахов поделился своими впечатлениями от участия в шоу «Маска». Жюри проекта выяснили, что он скрывался в костюме Капибары. По признанию артиста, съемки давались ему очень тяжело, так как внутри ростовой куклы было настолько душно, что он задыхался.

Джарахов отметил, что неспроста выбрал именно Капибару. Из-за размеров костюма он мог легко скрыть от зрителей и жюри свой небольшой рост. Однако он все равно выдал себя. Причем изначально блогер думал, что его раскроют Филипп Киркоров и Стас Костюшкин, а в итоге самым сообразительным оказался Тимур Родригез.

Самым сложным для Эльдара в «Маске» оказалось просто находиться внутри костюма. Каждый выход на сцену давался ему с трудом.

«Этот костюм невероятно тяжелый, поэтому, несмотря на то, что в кадре я легко прыгал, пел и веселился, внутри было очень жарко — я буквально задыхался», - рассказал блогер StarHit.

Также артист не мог видеть членов жюри, когда общался с ними. Для обзора у него было лишь небольшое отверстие в костюме.

Ранее Филипп Киркоров обозлился на Регину Тодоренко в эфире шоу «Маска».