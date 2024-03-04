«Я буквально приползла домой»: Кристина Асмус призналась, что серьезно заболела

Актриса Кристина Асмус сейчас активно работает над новыми проектами и находится в разъездах по работе. Недавно звезда сериала «Интерны» призналась, что серьезно заболела перед отъездом в Санкт-Петербург. Об этом пишет The Voice.

По словам Кристины Асмус, она без сил вернулась домой после спектакля и сутки провела в постели с высокой температурой. Однако, по словам артистки, она не стала отменять рабочую поездку, несмотря на свое состояние.

«Позавчера я буквально приползла домой после спектакля. Еще не зная, что у меня высокая температура. Вошла домой и рухнула на кровать. Ночью 39 и понеслась... Сутки я провалялась в кровати, не вставая. А сегодня утром спускаюсь, чтобы собраться на „Сапсан“, так как смены в Питере никто не отменял», — поделилась знаменитость.

Когда Кристина Асмус собиралась в дорогу, она обнаружила, что забыла в прихожей букет, который ей подарили зрители спектакля. По признанию актрисы, такое происходит с ней впервые, поскольку она всегда внимательно относится к цветам от поклонников.

В результате артистка приняла решение вместо сборов в поездку заняться спасением подаренных ей цветов.

Также Кристина Асмус поделилась в соцсети фотографиями, сделанными по пути в Санкт-Петербург. Кроме того, актриса показала подписчикам термометр, на котором были видны высокие показатели температуры.

Ранее сообщалось о том, что Кристина Асмус воссоединилась с бывшим мужем Гариком Харламовым на семейном празднике.