«Я буду продолжать говорить правду»: Михалков о блокировке YouTube-канала

Народный артист России Никита Михалков прокомментировал блокировку канала «Бесогон ТВ» на видеохостинге YouTube. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По мнению режиссера, несмотря на многочисленные попытки, Западу не удается задушить правду.

«Все, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче. Я буду продолжать говорить правду, свою правду, которую я, возможно, не знаю, но которую точно ищу», - заверил Михалков.

Кинематографист подчеркнул, что «Бесогон ТВ» уже давно вышел за пределы одного видеохостинга. Выпуски передачи доступны для просмотра и на других площадках, в том числе не только российских. Он также удивился, что учитывая острые темы и санкции, проект смог просуществовать на YouTube так долго.

Напомним, о блокировке YouTube-канала «Бесогон ТВ» с 1,6 млн подписчиков стало известно накануне. При попытке открыть канал теперь появляется надпись, что «страница недоступна».