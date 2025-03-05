«Я буду перевязывать трубы!»: беременная седьмым ребенком внучка Олега Стриженова сделала заявление

Внучка актера Олега Стриженова Александра призналась, что больше не собирается рожать. Сейчас она ждет седьмого ребенка, и он, по ее словам, станет последним в семье.

Блогерша призналась, что беременность протекает сложно, причем и в физическом, и в психологическом плане. Шестеро детей Стриженовой не особо довольны тем, что у них появится еще одна сестренка, и они открыто об этом говорят матери. Однако сама Александра ждет малышку и верит, что сможет заботиться о всех своих наследниках, никого не обделяя вниманием.

Впрочем, на седьмом ребенке Стриженова планирует остановиться. Она заявила, что больше не планирует рожать, и это окончательное решение.

«Я буду перевязывать трубы! Это можно, а иногда даже и нужно (как в моем случае) делать при кесарево… И при условии, что мы с Пашей оба против абортов, а о методах контрацепции ничего не знаем — это хорошая идея. <…> И как же хорошо осознавать, что эта беременность — последняя!» - поделилась блогерша.

К слову, подобное заявление Александра уже делала, но потом забеременела в седьмой раз. Так что фанаты не исключают появления восьмого ребенка в семье.

Ранее Александру Стриженову обвинили в болезни попавшего в реанимацию сына.