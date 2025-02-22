«Мне нельзя было ехать на кладбище»: беременную внучку Олега Стриженова обвинили в болезни сына

Скандально известная внучка Олега Стриженова Александра заявила, что ее обвиняют в болезни находящегося в реанимации сына. По словам матери шестерых детей, многие назвали ошибкой то, что она поехала на похороны дедушки, будучи беременной.

Сын Александры Стриженовой попал в реанимацию в день похорон ее знаменитого дедушки. В личном блоге внучка Олега Стриженова призналась, что сначала не придала особого значения недомогаю Алана, списав все на обычную простуду. Однако позднее состояние ребенка резко ухудшилось, и он оказался на волосок от смерти.

«Алан перестал есть, начал падать в обморок, и таять на глазах… В день похорон дедушки сына перевели в реанимацию в клинику Рошаля, потому что в двух других больницах ему помочь не смогли… Кишечная инфекция, грипп Б и наше генетическое заболевание (ВДКН). Все смешалось и чуть не лишило его жизни. Только благодаря своевременному переводу, реакции врачей мой сын жив!» — заявила Александра Стриженова.

Многие пользователи Сети посчитали, что многодетная мать сама навлекла беду на своего сына, отправившись на похороны, будучи в положении. Александра Стриженова же отвергла эту версию и назвала ее «суевериями».

«Сейчас мне говорят: нельзя было ехать на кладбище, на похороны дедушки в принципе, а я считаю, что это суеверия, и только благодаря поддержке „свыше“ мой сын сейчас рядом!» — высказалась внучка Олега Стриженова.

Блогер также добавила, что на этом ее неприятности не закончились: заболела вся ее семья, она «беременная, лежала с температурой 40 без помощи мужа».

Ранее сообщалось о том, что внучка Олега Стриженова раскрыла диагноз попавшего в реанимацию сына и рассказала о своем состоянии.