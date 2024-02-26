«Я буду очень рада малышам»: Ольга Орлова высказалась о статусе молодой бабушки

Телеведущая и певица Ольга Орлова поразмышляла в личном блоге на тему нового статуса молодой бабушки. Бывшая солистка группы «Блестящие» призналась, что была бы рада стать бабушкой до 50 лет. Об этом сообщает Газета.Ru.

«А чего мне готовиться? Готовиться должны родители. Если способны обеспечить себя и семью, то вперед! Я буду очень рада малышам. Но растить-то их не мне», — отметила артистка.

Ольга Орлова рассказывала, что ее 22-летний сын Артем живет вместе с ней. Как объяснила телеведущая, сын не женится, поскольку у него пока нет возможности содержать семью.

Напомним, в 2000 году Ольга Орлова вступила в брак с бизнесменом Александром Кармановым. В 2001 году у супругов родился сын Артем. В 2004 году певица и бизнесмен развелись, но сохранили хорошие отношения. По словам артистки, они часто видятся, общаются и поздравляют друг друга с праздниками.

В 2021 году Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия Маслова. В 2003 году у них родилась дочь Анна.

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