Телеведущая Ольга Орлова заговорила о новом непонятном заболевании: страдает шея

Телеведущая Ольга Орлова заговорила о новом непонятном заболевании, из-за которого у нее появились боли в шее. В скором времени ей придется пройти обследование, чтобы понять причину ее недуга.

В личном блоге певица вышла на связь с поклонниками и пожаловалась на свое состояние. По ее словам, пока даже врачи не понимают, что с ней происходит. Из-за неприятных ощущений она вынуждена ходить с разогревающими пластырями. К слову, появление болей в руках она также связывает с проблемами в шее.

Напомним, что недавно Ольга рассказала фанатам о дискомфорте в теле. Она призналась, что еще полгода назад ей стало тяжело заниматься какими-либо бытовыми вещами, так как у нее «ноют» руки. До сих пор ей не удалось узнать, по какой причине.

Некоторые злопыхатели Орловой предполагают, что связано это с возрастными изменениями в ее теле. Они писатели ведущей «Дома-2», что она просто постарела, поэтому ей и тяжело поднимать тяжелые предметы. Однако сама она не согласна с этим, поэтому намерена выяснить диагноз после обследования.

Ранее Ольгу Орлову осудили после того, как она позволила годовалой дочери поесть из собачьей миски.