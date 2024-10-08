Договорились на комфортную сумму с шестью нулями: Гуф и Айза заключили мировое соглашение по алиментам

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, договорился с бывшей супругой Айзой Анохиной по вопросу алиментов. Стороны определили комфортную для всех сумму на содержание 14-летнего Сэма, передает StarHit.

Гуф и Айза заключили мировое соглашение в суде. До этого бизнесвумен добивалась того, чтобы артист наконец-то начал оказывать финансовую помощь сыну. Особенно остро Сэм нуждается в них сейчас перед поступлением в один из вузов Сингапура.

До этого, по словам Айзы, Гуф в течение 10 лет после расставания не платил алименты. Однако до судебного решения рэпер доводить дело не стал и предложил бывшей супруге комфортную для него сумму. Комфортной она оказалась и для Анохиной.

«Экс-супруги договорились на комфортную сумму с шестью нулями, она устроила обе стороны», — рассказали в суде.

Ранее Айза сообщила о болезни сына от Гуфа. Сэм долгое время не мог прийти в себя. У мальчика поднялась температура и даже был бред.