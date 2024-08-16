«Я буду еще и петь»: Алина Загитова записала песню собственного сочинения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что записала песню собственного сочинения, которую впервые исполнит в рамках своего ледового шоу «Хранители времени».

При этом 22-летняя спортсменка не исключила, что петь будет на двух языках.

«В своем шоу я буду еще и петь. Петь буду на русском или на татарском? Сейчас решается этот вопрос. Скорее всего, на двух языках. Песня будет своего сочинения совместно с людьми, которые это умеют делать», — заявила Загитова в эфире радиостанции «Русский Хит».

Алина также напомнила, что премьера ее дебютного ледового шоу состоится 29 августа в Казани.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял Злину Загитову за отказ выйти с ним на одну сцену на Дне Московского спорта в «Лужниках». Он назвал фигуристку «слабенькой» и рекомендовал ей «держать удар».