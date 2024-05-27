«Я буду давать интервью только нормальным СМИ»: Марина Хлебникова разозлилась на журналистов

Певица Марина Хлебникова на своей странице в соцсетях разместила фрагмент публикации сайта mk.ru и заявила, что будет давать интервью только «нормальным» СМИ. В том самом фрагменте говорилось, что на концерте звезд 90-х артистка категорически не хотела общаться с журналистами и прошла к машине в окружении помощников, закрывавших ее от камер.

Певица написала у себя в соцсетях: «Вот именно после такой желтизны с вами, «журналисты, никто и не разговаривает. Я буду давать интервью только нормальным СМИ, которые не занимаются тем, что преследуют артиста после концерта после отказа в интервью. Но, как видно, вам даже не нужен разговор со мной, чтобы сделать очередной вброс».

Хлебникова допустила, что «скоро будут желтые сюжеты на телеканалах», которые за ней бегали. Она пообещала показать, как все было на самом деле. «Не только вы умеете снимать», - заключила исполнительница.

Ранее сообщалось, будто певица прихрамывала на одну ногу на концерте. Также появились публикации о том, что она обратилась к врачам из-за проблем с голосом. Говорилось, что звезда осипла из-за чрезмерного курения и испугалась онеметь. Певица отреагировала на это и напомнила, что писала о скором появлении сенсаций неделю назад, когда журналисты сняли ее идущей к машине.