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Опубликовано 27 мая 2024, 11:52
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Певица Марина Хлебникова может потерять голос и стать немой

Mash: певица Марина Хлебникова обратилась к врачам из-за проблем с голосом.
Певица Марина Хлебникова может потерять голос и стать немой

© Starface.ru

Певица Марина Хлебникова обратилась к врачам из-за проблем с голосом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У Марины Хлебниковой врачи обнаружили серьезные проблемы с голосом из-за курения. По данным журналистов, знаменитость страдает гипотонусной дисфонией. Это нарушение речи, которое может привести к появлению хрипоты и прерывистому звучанию.

Врачи направили певицу к фониатру, так как Хлебникова может потерять голос и остаться немой, сообщают журналисты.

Напомним, Марина Хлебникова в 2021 году пострадала от пожара в своей квартире. Сообщалось, что причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили певицу на полу без сознания. Знаменитость получила ожоги 50% тела, она несколько недель провела в реанимации.

Ранее мы писали о том, что Марина Хлебникова пожаловалась на двойников, которые выдают себя за знаменитость и выступают в регионах России.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Марина Хлебникова
голос
здоровье