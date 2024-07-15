«Я бросила все»: почему Любовь Успенская отказалась от концертов за границей

В Витебске проходит XXXIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Певица Любовь Успенская, которая также выступила на мероприятии, заявила, что ради фестиваля отменила все свои планы. Об этом пишет NEWS.ru.

Исполнительница хита «Кабриолет» подчеркнула, что сейчас самое время проявить патриотизм и любовь к своей стране, поэтому она считает верным решение отменить все свои концерты и приехать в Витебск.

«Мы должны сегодня как-то проявлять свой патриотизм, любовь к своей Родине, к нашему государству. Поэтому я бросила все. У меня была другая программа немножко, я должна была ехать в другую страну, выступать. Но я поменяла все планы и приехала сюда, и считаю, что это самое правильное решение, которое можно было сделать: приехать сюда, на фестиваль, на котором я не была уже много лет», — заявила Любовь Успенская.

Накануне в Витебске состоялось торжественное закрытие XXXIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар» и второй день XXXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск», победителем которого стала певица Каролина Балан из Молдовы.

В концерте на закрытии «Славянского базара» приняли участие Любовь Успенская, Виктория Алешко, Ярослав Сумишевский, Марьям Мерабова, Роза Рымбаева, Зара, Ани Лорак, Тео, Ольга Рыжикова, группа DoReDos (Молдова), Томас Н’ Эвергрин (Дания) и другие.

Напомним, «Славянский базар» — ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в Витебске с 1992 года. В программе представлены разные жанры музыки, театра, кино, изобразительного искусства и народные ремесла. Это один из крупнейших фестивалей в Восточной Европе. В 2024 году «Славянской базар» проходит с 9 по 15 июля.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров проигнорировал новый иск Любови Успенской.