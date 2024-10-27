«Я боюсь за жизнь»: на Любовь Успенскую написали заявление в полицию после пропажи дочери

Друг Татьяны Плаксиной, у которого она останавливалась на время «побега» в Израиль, написал заявление в полицию на ее мать, певицу Любовь Успенскую. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ Александр рассказал об угрозах со стороны артистки и заявил, что боится за жизнь.

Как утверждает мужчина, Любовь Успенская лишь придумывает версии отъезда ее дочери из России, прикрываясь другими именами. Так, после первого побега Татьяны Плаксиной певица заявила, что ее дочь попала под влияние некоей Таисии Жоговой. По словам Александра, знаменитость и сейчас использует эту историю для того, чтобы скрыть истинные мотивы наследницы.

«Они прикрываются тем, что Таисия — какая-то липовая шишка, которая придумала это все. <…> Таисия, по сути, как и я… Мы поддерживали Таню», — заявил друг Татьяны Плаксиной.

Александр отметил, что девушка хочет освободиться от опеки матери. Друг Татьяны Плаксиной подчеркнул, что Любовь Успенская не стремится решить конфликт с дочерью, а впутывает в него других людей.

«Девочка не хочет быть под опекой матери. Она хочет быть свободной. Она хочет сама писать музыку, писать картины. <…> Это конфликт матери и дочери, который они должны сами решить. Но они вмешивают в этот конфликт всех, кто когда-либо общался с Таней», — высказался мужчина.

По словам Александра, он «боится за жизнь», поскольку у певицы есть связи и влиятельные поклонники. Более того, мужчина уверен, что за ней стоит целая «мафия». Он рассказал, что недавно Любовь Успенская направила в его израильскую квартиру «двух бугаев», чтобы вернуть дочь в Москву.

Напомним, 2 октября в СМИ появилась информация об исчезновении Татьяны Плаксиной. Любовь Успенская и ее окружение связывали пропажу девушки с ее поездками в ДНР и ЛНР. 3 октября стало известно, что дочь артистки находится в Израиле, а 7 октября девушка вернулась в Москву. Позднее Татьяна Плаксина заявила, что пыталась скрыться от преследования матери.

Ранее мы писали о том, что заплаканная дочь Любови Успенской обратилась к матери из клиники.