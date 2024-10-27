«Без тебя я умираю»: заплаканная дочь Любови Успенской обратилась к матери

Друг Татьяны Плаксиной по имени Александр, который помог ей сбежать из дома матери, Любови Успенской, пожаловался на угрозы со стороны певицы и показал шокирующее видео, которое она ему прислала.

На кадрах, которые Александр предоставил программе «Ты не поверишь!» на НТВ, запечатлен монолог заплаканной Татьяны с признаниями в любви к своей знаменитой матери.

«Мамочка! Ты моя любовь, ты моя жизнь, ты мой свет, ты моя сладость, ты… Мое солнце, ты мое небо, ты мои облака. Без тебя мне не жить. Без тебя я умираю. Без тебя я умирала все эти годы, потому что наша связь порвалась, ее повредили. Но сейчас она… Сейчас она возобновилась, и сейчас ничто ее не порвет. И мы будем вместе. И я тебя целую во все места. И чтоб ты засыпала, слушая эти слова, смотря это видео», — произнесла девушка, с трудом сдерживая рыдания.

По словам Александра, этот ролик Успенская прислала ему сразу после возвращения Татьяны в Москву. Он заверил, что видео было записано из процедурной клиники, куда отправили девушку.

«Это мать прислала мне это видео. Мать, что доченька извиняется… Но в этом видео я вижу доченьку, которая испугана и не знает, что ей делать. И она идет как бы на обратку», - пояснил друг Плаксиной.

Он выразил уверенность, что Татьяна записала этот видеоролик под давлением, чтобы Успенская знала, что 34-летняя дочь снова под контролем.

«Вы видели, чтобы она выходила самостоятельно где-то погулять? Не знаю, сделать сама шопинг — одна? Она у меня здесь была, она не была ни под чем. Она была нормальной», — заверил Александр.

Напомним, 2 октября глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил о пропаже Татьяны Плаксиной. По версии самой Успенской, ее могли похитить из-за выступлений певицы в ЛНР и ДНР. Позже выяснилось, что Плаксина улетела в Израиль, не сообщив об этом своей знаменитой матери. 7 октября Татьяна вернулась в Москву.

Ранее Александр, у которого Плаксина останавливалась на время «побега» в Израиле, раскрыл, что сейчас происходит с девушкой. По его словам, Татьяну поместили в психиатрическую клинику в Москве.