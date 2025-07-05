«Я боюсь»: сестра Жанны Фриске опубликовала пугающие снимки из больницы

Наталья Фриске попала в больницу из-за воспаления лимфоузлов. Об этом стало известно из соцсетей.

Сестра Жанны Фриске выложила в своем блоге фотографии из больницы — Наталья Фриске оказалась в приемном отделении. В слезах она записала видеосообщение поклонникам и рассказала, что скорее всего останется в больнице на какое-то время.

«У меня загноился один лимфоузел. И пять еще воспалились. И сказали походу дела, что будут резать. Я боюсь», — рассказала она.