«Я боюсь»: сестра Жанны Фриске опубликовала пугающие снимки из больницы
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Наталья Фриске попала в больницу из-за воспаления лимфоузлов. Об этом стало известно из соцсетей.
Сестра Жанны Фриске выложила в своем блоге фотографии из больницы — Наталья Фриске оказалась в приемном отделении. В слезах она записала видеосообщение поклонникам и рассказала, что скорее всего останется в больнице на какое-то время.
«У меня загноился один лимфоузел. И пять еще воспалились. И сказали походу дела, что будут резать. Я боюсь», — рассказала она.
Наталью Фриске преследуют неудачи в этом году — в конце июня она рассказывала, что вызвала скорую помощь отцу, у которого скачет давление. Врачи рекомендовали ему лечение в больнице.
Немногим ранее она рассказывала о проблемах со здоровьем у дочери.
Ранее сестра Жанны Фриске Наталья призналась, что до рождения дочери потеряла ребенка.