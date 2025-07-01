«Сердечко малыша остановилось. Я была убита горем»: сестра Жанны Фриске призналась, что потеряла ребенка

Сестра Жанны Фриске рассказала о пережитой личной трагедии. В своем Telegram-канале Наталья Фриске вспомнила о первой беременности и призналась, что потеряла ребенка.

Экс-солистка группы «Блестящие» воспитывает 3-летнюю дочь Луну, появившуюся на свет с помощью процедуры ЭКО. Однако, как оказалось, в жизни Натальи Фриске была еще одна беременность, но она закончилась трагически. В 2011 году сестра Жанны Фриске узнала, что ждет ребенка, и ничто не предвещало беды.

«Мы тогда с бывшим мужем не были женаты, мы год состояли в отношениях. Узнала о беременности, когда мы с родителями улетели в Майами. <…> Я сделала первое УЗИ. Мне сказали, что у меня 5-6 недель беременности», — рассказала Наталья Фриске.

По словам певицы, тогда они должны были поехать в круиз с родителями. Врач отпустил ее, но Наталья Фриске «сходила с ума», желая убедиться, что с малышом все в порядке. Вернувшись, она сразу же отправилась на осмотр.

«Врач сказал, что сердечко у ребенка бьется, но очень слабо, всего лишь 89 ударов в минуту. Он сказал, что, может, все наладится. Я спросила у врача, можно ли мне лететь в Москву. <…> Он ответил, что в принципе не видит никаких препятствий, и я могу лететь», — поделилась бывшая солистка «Блестящих».

Однако на борту самолета Наталье Фриске резко стало плохо: «Через два часа началось кровотечение, а лететь мне еще надо было 10 часов. Я была в панике». После возвращения в Москву артистку поместили в больницу, и там с ней случилось самое страшное.

«Неделю лежала в больнице. Сердечко малыша в это время слабо билось, а потом остановилось. Это стало для меня такой большой потерей… Я лежала в больнице, и у меня было чувство, что вместе с моим эмбрионом умерла частичка меня. Я была просто убита горем», — призналась сестра Жанны Фриске.

После случившегося певица долго не могла забеременеть, но, пережив утрату и развод, решилась на ЭКО. На тот момент ей было 35 лет. С отцом ребенка Наталья Фриске рассталась еще во время беременности и с тех пор воспитывает девочку одна.

Ранее Наталья Фриске призналась: она переживала, что не сможет родить после пластики живота.