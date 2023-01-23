15:39, 23 января 2023
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«Я боюсь»: опухшую и неприлично набравшую в весе Бьянку прооперируют
«Я боюсь»: 37-летняя певица Бьянка рассказала про нелегкую операцию в ближайшее время.
Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru
37-летняя певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) обратилась к поклонникам с «не очень хорошей новостью». Ей предстоит нелегкая операция.
Артистка договорилась с хирургом о времени ее проведения.
«Мне предстоит не очень легкая операция», - расстроила исполнительница фанатов.
Каких-либо подробностей она не раскрыла, а лишь призвала «держать кулачки».
«Я боюсь», - призналась Бьянка.
Ранее сообщалось, что она неприлично набрала в весе. Опухшее лицо – отнюдь не следствие лишних килограммов. Бьянка страдает от желудочного заболевания и аллергии.
Источник фото:Владимир Андреев/ Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: