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15:39, 23 января 2023
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«Я боюсь»: опухшую и неприлично набравшую в весе Бьянку прооперируют

«Я боюсь»: 37-летняя певица Бьянка рассказала про нелегкую операцию в ближайшее время.

«Я боюсь»: опухшую и неприлично набравшую в весе Бьянку прооперируют

Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru

37-летняя певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) обратилась к поклонникам с «не очень хорошей новостью». Ей предстоит нелегкая операция.

Артистка договорилась с хирургом о времени ее проведения.

«Мне предстоит не очень легкая операция», - расстроила исполнительница фанатов.

Каких-либо подробностей она не раскрыла, а лишь призвала «держать кулачки».

«Я боюсь», - призналась Бьянка.

Ранее сообщалось, что она неприлично набрала в весе. Опухшее лицо – отнюдь не следствие лишних килограммов. Бьянка страдает от желудочного заболевания и аллергии.

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