«Я боюсь»: опухшую и неприлично набравшую в весе Бьянку прооперируют

37-летняя певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) обратилась к поклонникам с «не очень хорошей новостью». Ей предстоит нелегкая операция.

Артистка договорилась с хирургом о времени ее проведения.

«Мне предстоит не очень легкая операция», - расстроила исполнительница фанатов.

Каких-либо подробностей она не раскрыла, а лишь призвала «держать кулачки».

«Я боюсь», - призналась Бьянка.

Ранее сообщалось, что она неприлично набрала в весе. Опухшее лицо – отнюдь не следствие лишних килограммов. Бьянка страдает от желудочного заболевания и аллергии.