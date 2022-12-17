18:20, 17 декабря 2022
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Располневшая Бьянка пропала с экранов из-за проблем со здоровьем
Певица русского RNB Бьянка призналась, что располнела на фоне проблем со здоровьем. Речь идет о гормональном сбое.
Девушка вынуждена скрываться под мешковатой одеждой. Лишний вес только и растёт из-за гормональных проблем. Однако артистка продолжает заниматься спортом.
По словам Бьянки, она вернётся в творчество, когда ей удастся обрести прежнюю форму.
Источник фото:freepik
Источник:runews24.ru
Автор:Галина СьюТеги: