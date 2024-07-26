«Я боюсь»: экс-солистку «Ленинграда» Вокс укусил клещ в парке

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала, что ее укусил клещ во время прогулки в парке. В соцсетях женщина призналась, что показалась врачам и отменила концерт, который должен был состояться 27 июля.

Журналисты из Kp.ru связались с исполнительницей и узнали подробности случившегося. Она рассказала, что все случилось быстро, когда она гуляла в парке с коллегой.

«Ничего не предвещало беды. Утром проснулась и у меня сильно болело под коленом. Начала осматривать и обнаружила клеща», – поделилась женщина.

Алиса отметила, что позвонила в городские службы и отправилась с мужем в травмпункт. Там ее осмотрели и отпустили домой. Женщина также решила проверить клеща в лаборатории Роспотребнадзора, чтобы успокоиться. При этом звезда прониклась им и даже дала имя Генри.

«Сейчас мне нужно дождаться результатов исследования, это 40 часов. Сказать, что я боюсь - не сказать ничего. Никогда так не переживала за здоровье клеща, как сейчас», – объяснила Вокс.

Певица слышала о том, что в Москве нет энцефалитных клещей, это ее немного успокоило. Она рассказала, что хорошо себя чувствует, но вынуждена принимать антибиотики. Ей нельзя делать прививки из-за аутоиммунного заболевания.

При этом Алиса предупредила, что отмена концерта не связана с укусом клеща. По ее словам, причина «техническая».

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