«Никакой тошноты, но лютая бессонница»: Отар Кушанашвили подробно рассказал, как перенес начало химиотерапии

Шоумен Отар Кушанашвили рассказал, как перенес химиотерапию. Он признался, что не было ни тошноты, ни головокружения, хотя другие переживают острую боль.

Подробностями ведущий поделился в соцсетях.

«Вчера пацаны мои выложили фото. Фото показалось многим грустным. Но что мне, в пляс пускаться. Это было самое начало химиотерапии. Я, конечно, удивительный человек. У меня никакого головокружения нет, никакой тошноты, рвотных позывов у меня нет, никаких минорных позывов. Есть только злость, так как все это затягивается, а мне нужно снимать «Каково?!», потому что долги наши множатся», - признался Кушанашвили.

Журналист заявил, что тяжелее всего ему представить себя бездействующим, так как всю жизнь работал.

Кушанашвили поделился, что кто-то переживает острую боль после химиотерапии.

«Но я такой», - сказал он.

Отар заявил об удивлении врачей по поводу того, как он переносил лечение.

«Врач, который думал, что я не слышу, говорит, что это за организм такой у Отара», - вспомнил он.

Единственный побочный эффект после химиотерапии у Кушанашвили – «лютая бессонница».

«Ночь перетерпел страшную… Спать хочется, но не могу», - отметил он.

Ранее Кушанашвили объяснил, почему не захотел, чтобы приходил рэпер T-Killah. Он признался, что мог бы заразить друга.