«Я боюсь»: актер Игорь Верник рассказал о своей необычной фобии

61-летний Игорь Верник рассказал о своей необычной фобии. Народный артист России признался, что очень боится кошек.

Верник играет кота в новом проекте Константина Хабенского «Театр в кино: Жил. Был. Дом». Игорь назвал эту роль возмездием. Актер очень боится кошек – всему виной «инопланетное происхождение» животных.

О своей фобии Верник рассказал в шоу «Кстати» с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым.

«Я боюсь. Я не понимаю, что от него ждать. Мне кажется, он существует сам по себе. Мне кажется, это вообще какие-то пришельцы, инопланетяне», - поделился он с ведущими.

По словам Игоря, кошки живут по своим законам, и никто не понимает, что у них в голове. Верник считает, что эти животные непредсказуемые, в отличие от собак.

Ранее артист рассказал, что сын отказывается сниматься с ним в кино. Верник-младший хочет строить карьеру без участия отца, и ему унизительно появляться с родителем в одном кадре.