«Я боялся Никиту»: режиссер фильма «Август» рассказал о работе с Кологривым и Безруковым

Во время презентации своего нового фильма «Август» в Екатеринбурге режиссер Никита Высоцкий откровенно рассказал о процессе подбора актеров и своих опасениях. Он признался в беседе с «КП-Екатеринбург», что боялся Никиту Кологривого и не хотел снимать Сергея Безрукова.

Как признался Высоцкий, окончательный выбор артистов на главные роли оставался за продюсерами, а не за ним лично. Хотя он сразу согласился на кандидатуры Никиты Кологривого и Павла Табакова, с Сергеем Безруковым у режиссера были сомнения.

«Я предлагал другого актера, который, как мне казалось, больше подходит. Мне казалось, что будет ощутимая разница в возрасте между актерами», — пояснил режиссер

Однако позже он признал, что опасения были напрасны. По словам режиссера, Безруков, как большой профессионал, «цементировал» актерскую тройку, а личные связи между артистами (Табаков знал Безрукова с детства, а Кологривый работал в его театре) помогли создать ощущение команды.

Отдельно Высоцкий отметил, что перед работой волновался из-за Никиты Кологривого и Павла Табакова.

«Скажу честно, я боялся Никиту Кологривого, потому что был наслышан, какой он ужасный и неуправляемый. О тяжелом характере Табакова тоже много говорят», — поделился режиссер.

Но на практике все слухи развеялись. Высоцкий назвал обоих актеров собранными профессионалами, умеющими слушать и выполнять просьбы режиссера, даже при наличии собственного мнения.

Что касается самого фильма «Август», то Высоцкий признался, что переживает о реакции зрителей и критиков. Он старается не читать первые отзывы в интернете, но уже получил благодарность от нескольких зрителей прямо в екатеринбургском аэропорту.

