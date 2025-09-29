«Человек очень серьезный»: что известно о претензиях наследников Богомолова к фильму «Август»

Режиссер Никита Высоцкий рассказал о претензиях родственников Владимира Богомолова к фильму «Август». Во время работы над кинокартиной, основанной на романе «В августе сорок четвёртого», создатели столкнулись с разногласиями со стороны семьи писателя. Но обо всем удалось договориться, заявил он в беседе с aif.ru.

Высоцкий отметил, что вопросы носили рабочий характер и были разрешены в атмосфере взаимного уважения и понимания с обеих сторон. По словам режиссера, в ходе работы имели место обсуждения, а также определенные требования от наследников, в первую очередь от вдовы писателя.

«Она человек очень серьезный, очень последовательный, очень принципиальный. Но как-то все было решено», — пояснил Высоцкий, добавив, что многие пожелания были учтены создателями фильма.

Кроме того, режиссер подчеркнул, что вышедшая в широкий прокат 25 сентября лента «Август» не является ремейком фильма Михаила Пташука «В августе 44-го…». Никита Высоцкий заявил, что новая работа — это самостоятельная экранизация, которая в некоторых моментах сознательно отступает от оригинального текста Богомолова.

