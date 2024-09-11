«Я боялась остаться одна»: Казанова объяснила, как смогла проработать страх одиночества

Известная певица Сати Казанова рассказала, что сильнее всего боялась одиночества. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

«Одиночество… Раньше меня настолько пугало это чувство. Это было самым большим страхом. Я так боялась остаться одна, что окружала себя тысячами иллюзий… Но в один момент они рассыпались. Именно страх мешал мне увидеть силу одиночества», — поделилась артистка.

Исполнительница отметила, что смогла проработать этот страх после того, как стала больше времени проводить наедине с собой. Она подчеркнула, что лишь в одиночестве смогла понять, чего на самом деле хочет.

«Я совсем не стремлюсь раздавать советы, неблагодарное это дело. Все, что мне хочется сказать: „Стань одинокой“. Именно моменты уединения могут стать катализатором для мощного духовного роста», — резюмировала она.

В ближайшее время Сати Казанова впервые станет матерью. Звезда ждет ребенка от итальянского фотографа Стефано Тиоццо, в браке с которым состоит с 2017 года.

Ранее Сати Казанова призналась, что у нее почернели зубы и язык.