«Я боялась»: Екатерина Климова рассказала о страхах во время беременности

Актриса Екатерина Климова призналась, что боялась потерять карьеру и фигуру из-за рождения детей. Знаменитость высказалась о важном периоде в своей жизни в личном Telegram-канале.

Женщина является многодетной матерью, но при каждой беременности сильно переживала. Она боялась, что у нее изменится фигура, ее перестанут снимать в кино, а из-за этого ухудшится финансовое состояние. Но Екатерине удалось сделать так, чтобы успешно совмещать работу и материнство.

«Самым достойным поступком в своей жизни считаю рождение детей. Услышьте меня! Мне тоже было страшно в разные периоды. Я боялась потерять карьеру, фигуру, внешность, мужчину...Боялась, что будет тяжело, сложно, ничего не получится. Как я их воспитаю, как заработаю столько денег, как смогу дать им хорошее образование?» – поделилась Климова.

Она добавила, что у нее в итоге все получилось. Сейчас она считает наследников смыслом своей жизни. Актриса призвала не бояться и рожать как можно больше детей.

Напомним, что у Екатерины есть две дочери и два сына. В одном из свежих интервью женщина попросила прощения у наследников за то, что не смогла создать для них полноценную семью.

Ранее мы писали о том, что Игорь Петренко рассказал об общении с сыновьями от Климовой.