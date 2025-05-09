«Чужим детям уделяю больше внимания»: Игорь Петренко рассказал об общении с сыновьями от Климовой

Игорь Петренко рассказал, что редко общается с сыновьями от Екатерины Климовой. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Актер Игорь Петренко развелся с Екатериной Климовой в 2014 году — от этого брака у знаменитостей родилось двое сыновей Матвей и Корней. Однако, как рассказал сам Петренко, общаться с детьми после развода у него получается не часто.

При этом и с дочерьми от нынешнего, третьего брака с актрисой Кристиной Бродской Петренко видится редко из-за работы.

«К сожалению, в силу профессии и различной общественной деятельности, чужим детям часто уделяю больше времени и внимания, чем своим. А что касается сыновей, то, из-за разных обстоятельств, видимся с ними редко, больше общаемся по телефону. Но надо сказать, воспитаны они неплохо», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что актер Игорь Петренко остался должен Екатерине Климовой менее миллиона рублей по алиментам.