«Я борюсь»: Анна Хилькевич заявила, что у нее появились проблемы со здоровьем после рождения третьей дочери

Анна Хилькевич рассказала о проблемах со здоровьем, которые возникли у нее после рождения третьей дочери.

Звезда сериала «Универ» рассказала, что из-за грудного вскармливания она начала страдать лактостазом. Такие проблемы у нее возникали и ранее, когда только появилась на свет ее дочь Маша. По этой причине артистке тогда пришлось прекратить кормление грудью, так как боли были невыносимыми. Однако в этот раз проблема настигла Хилькевич намного раньше. Она заявила, что старается терпеть неприятные ощущения в организме, чтобы не переходить на смесь. Актриса готова терпеть боль ради малышки.

«Температура 38-39, боль жуткая. Я в прошлый раз с Машей поэтому и закончила грудное вскармливание в 1,5 месяца. В этот раз меня настиг лактостаз немного раньше, малютке 11 дней сегодня! Но я борюсь, держусь, терплю, плачу по ночам, кормлю и сцеживаюсь», — поделилась актриса в своем telegram-канале «Аня Хилькевич».

Поклонники Анны, обеспокоенные ее состоянием, стали давать советы по лечению и по смене специалиста-маммолога, так как такие были неприемлемы.

Ранее мы писали о том, что Анна Хилькевич раскрыла имя новорожденной дочки.