«Я, борясь с опухолью раковой, выгляжу лучше»: Кушанашвили высмеял изменившуюся внешность Глюкозы

Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал певицу Глюкозу, решившуюся на эксперименты со внешностью. Он считает, что, несмотря на борьбу с раком, выглядит намного лучше.

В последнее время исполнительница хита «Невеста» стала постоянно попадать в скандалы. Один из последних произошел из-за ее задержания в аэропорту в странном состоянии. Сама Глюкоза отметила, что не принимала никакие препараты и списала все на то, что ее травлю организовали недоброжелатели.

После этого певица долгое время не появлялась на публике, но недавно вновь начала выходить в свет. На презентации своей книги Глюкоза предстала с голубыми волосами и обесцвеченными бровями, что понравилось далеко не всем. Так, ее высмеял звездный стилист Александр Данилов. Не промолчал и Отар Кушанашвили.

«Даже если это задержание в аэропорту было инсценировкой и не соответствовало действительности, ее внешний вид вызывает у меня беспокойство <…> Как получилось, что я, борясь с опухолью раковой, выгляжу лучше, чем все ваши кумиры?» - заявил Отар в YouTube-шоу «Каково?!».

Ранее Отар Кушанашвили раскрыл подробности лечения рака.