Полон надежд на лучшую жизнь: Отар Кушанашвили раскрыл новые подробности лечения рака

Журналист Отар Кушанашвили продолжает бороться с онкологическим заболеванием. Об успехах в этом деле он рассказал в своем Telegram-канале КАКОВО?! | Отар Кушанашвили | Вся правда о шоу-бизнесе.

Так, телеведущий заявил, что ему по-прежнему приходится проходить лечение. На данном этапе, по словам Кушанашвили, ему необходимо запастись терпением на долгий курс химиотерапии.

«Я борюсь с онкологией. Теперь это выражается в терпеливом переживании сеансов химиотерапии», — сообщил журналист у себя на странице.

Также журналист отметил, что старается стойко переносить навалившиеся невзгоды. Вместе с тем Отар полон надежд на лучшую жизнь.

Ранее Кушанашвили показал, как выглядит после химиотерапии. Телеведущему предстоит пройти всего 888 сеансов. Однако, несмотря на это, он заявил, что вовсе не унывает.