«Я бомжара»: сценарист сериала «Слово пацана» рассказал о финансовых проблемах

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев рассказал, что не стал богатым из-за успеха проекта о криминальных группировках Татарстана в 80-90-е годы. Он назвал себя «бомжарой» и заявил, что у него даже нет собственного жилья.

Многосерийная кинолента режиссера Жоры Крыжовникова стала одной из самых популярных в 2023 году. Благодаря ней многие неизвестные ранее актеры прославились, а самого постановщика назвали лучшим в России. Впрочем, успех обошел стороной сценариста сериала. По его словам, если бы он был режиссером, продюсером или актером, все могло быть иначе.

«Я бомжара, у меня даже квартиры нет. Я москвич, но при этом у меня есть только офис. Квартиру я снимаю, у меня нет жилья своего. Но я не то чтобы супербогатый чувак, я же сценарист», - заявил Золотарев в интервью «БИЗНЕС Online».

Сценарист отметил, что, чем успешнее проект, тем меньше за него платят. По его словам, он мог бы много зарабатывать, если бы писал «чушь». Но этого делать он не хочет.

Ранее бард Григорий Гладков призвал забыть нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».