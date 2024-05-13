«Мне не нравится»: Григорий Гладков призвал забыть нашумевший сериал «Слово пацана»

Бард и композитор Григорий Гладков призвал забыть сериал режиссера Жоры Крыжовника «Слово пацана. Кровь на асфальте». По его мнению, он негативно влияет на зрителя, как курение.

В конце 2023 года в онлайн-кинотеатрах состоялась премьера нового проекта о криминальном Татарстане 80-90х годов. Он довольно быстро смог стать популярным, из-за чего у создателей не осталось сомнений, что нужно выпускать второй сезон. Однако, несмотря на успех, у сериала есть и хейтеры, которые считают, что в нем показана романтизация довольно тяжелого и страшного времени.

Не понравилось «Слово пацана» и Григорию Гладкову. В беседе с «Абзацем» он подчеркнул, что жил в те годы и не хочет их вспоминать.

«Слово пацана» мне не нравится. Я не хочу окунаться в юношество того времени, я его видел своими глазами. Не вижу в подобных сюжетах никакой романтики. Я предлагаю забыть это, как курение», - заявил бард.

К слову, как признавался режиссер Крыжовников, изначально он делал упор именно на взрослого зрителя, хотел, чтобы его ровесники поностальгировали. Но проект по какой-то причине больше привлек именно молодежь, и из-за этого ему в какой-то момент стало страшно, так как в финале сериала происходят жесткие вещи, которые могут повлиять на неокрепшую психику.

Ранее Егор Кончаловский рассказал, что отказался снимать «Слово пацана».